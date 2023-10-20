В Госдуме поддержали главу Дагестана, отчитавшего чиновников за охрану Милонов призвал депутатов быть скромнее и слезть с «Майбахов»

Фото: vk.com/s.a.melikov

Сергей Меликов

Депутаты, приезжающие на мероприятия с охраной и на дорогих автомобилях, этим дискредитируют себя, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя критику главы Дагестана Сергея Меликова в отношении езды региональных депутатов на дорогих машинах с телохранителями. Милонов выразил сомнения в том, что парламентариям необходима охрана во время их передвижения по городу. Он подчеркнул, что депутаты должны демонстрировать скромность и своим видом и автомобилями показывать, что они такие же обычные люди.

Если мы — депутаты — если едут на «Майбахе», то дискредитируют всю Госдуму, потому что люди думают, что мы все ездим на «Майбахе», — сказал он.

Милонов рассказал, что предлагал внести в Госдуме мораторий на использование дорогих иномарок, поскольку машины представительского класса необходимы только людям с соответствующим статусом. Он призвал остальных депутатов не следовать плохому примеру, поскольку так будут думать про всех.

Я очень прошу, пожалуйста, не надо так ездить, потому что, опять же, вы ездите, а думают про нас, что мы такие же, — подытожил парламентарий.

20 октября Меликов пристыдил местных чиновников за то, что они ездят с охраной, соответствующая видеозапись была опубликована администрацией руководителя. Глава региона поинтересовался, от кого их охраняют, и посоветовал ходить пешком.