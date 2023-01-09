В Госдуме планируют усилить борьбу с «договорняками» Депутат Свищев: в Госдуме рассмотрят законопроекты по борьбе с договорными матчами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроекты, направленные на борьбу с «договорняками», рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, общероссийские спортивные организации сейчас обязаны бороться с договорными матчами, но полномочий у них недостаточно. Для этого им планируют дать возможность запрашивать и получать во время соревнований информацию о заключенных пари и принятых ставках, уточнил парламентарий.

Мы хотим дать возможность общероссийским спортивным федерациям запрашивать и получать информацию о заключенных пари и принятых ставках. Сейчас у них есть обязанность бороться с «договорняками», но полномочий недостаточно. Таким образом, мы продолжаем борьбу с договорными матчами, — рассказал Свищев.

Депутат добавил, что в Госдуме также рассмотрят законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие спорта. Он пояснил, что увеличение целевых отчислений будет постепенно увеличиваться каждые два года. По словам парламентария, средства направят на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта.

Психолог Юлия Савинова ранее рассказала, что единственный безопасный способ делать ставки на спорт — делать их с родными людьми. Таким образом, деньги не уйдут незнакомым людям, а точно останутся в семье, уточнила эксперт. Она рассказала, что с семьей можно делать ставки по 100–200 рублей на конкретный счет — тогда в случае ошибки не выиграет никто, а при угадывании результата можно будет выиграть около 600 рублей.