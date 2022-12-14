В Госдуме планируют повысить штрафы за нескошенный борщевик Депутат Баженов предложил повысить штрафы за нескошенный борщевик

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

В Госдуме планируют повысить эффективность борьбы с самым опасным и живучим сорняком — борщевиком, сообщает «Парламентская газета». Член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов пояснил, что российский парламент планирует четко определить собственников тех или иных земель и обязать их соблюдать нормы ухода за ними, а также увеличить штрафы за нескошенный борщевик таким образом, чтобы они были соразмерны затратам на его искоренение. Помимо того, депутат обратился к Минсельхозу с призывом исключить двойное толкование списков инвазивных видов растений — к примеру, в некоторых регионах России борщевик к ним не относится.

Сейчас одна из наших основных задач — сформулировать поправки в действующее законодательство таким образом, чтобы можно было четко определить принадлежность тех или иных земель, включая обочины дорог. А после обязать собственников приводить в исполнение нормы и правила по содержанию земель и уходу за ними <...> Помимо прочего, мы намерены скорректировать существующую систему штрафов, — рассказал Баженов.

Эколог Валерий Бриних добавил, что Россия давно нуждалась в комплексной стратегии борьбы с борщевиком. Он пояснил, что опасность это растение представляет в первую очередь для людей, так как может вызывать сильные ожоги и отравление организма. При этом распространяется борщевик очень быстро из-за очень легких семян, поэтому если упустить момент его экспансия может сильно ускориться.

Депутат Юлия Оглоблина ранее сообщила, что программа «Кадры для села», запущенная кабмином РФ при поддержке Госдумы, начнет действовать во всех российских регионах с 2023 года. Она уточнила, что благодаря этому в аграрный сектор удастся привлечь молодых специалистов. Благодаря программе удастся подготовить нужные для отрасли кадры, а также сформировать команды эффективных управленцев в том числе на предприятиях, где часть сотрудников мобилизовали, уточнила депутат.