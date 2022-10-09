В Госдуме перечислили возможные причины отмены Киргизией учений ОДКБ Депутат Затулин: Киргизия отменила учения ОДКБ, чтобы избежать санкций

Фото: odkb-csto.org

Учения Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2022»

Киргизия могла отметить учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022», чтобы избежать санкций, предположил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что Бишкек стремится анализировать все со стороны.

Я предполагаю, что, скорее всего, Киргизия улавливает сигналы, идущие, с одной стороны, от Запада, с которым она не хочет ссориться, а с другой стороны — анализирует, насколько мы сильны, насколько в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной, — сказал Затулин.

По словам парламентария, в настоящее время Бишкек предпринимает попытки дистанцироваться от Москвы и избежать санкций. В то же время Затулин выразил уверенность в том, что этот жест нельзя считать решающим шагом к разрыву отношений между странами, поскольку это такая «игра», которая «идет во всем мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций», подытожил депутат.

Утром стало известно, что Минобороны Киргизии приняло решение отменить командно-штабные учения при участии миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». Они должны были пройти во второй половине октября.