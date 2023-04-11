В Госдуме перечислили причины сокращения числа молодых специалистов Депутат ГД Бессараб назвала демографический кризис причиной снижения числа молодых специалистов

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Количество молодых специалистов на рынке труда заметно снизилось в связи с демографическим кризисом 90-х годов, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Комментируя ситуацию Lenta.ru, она отметила, что со временем ситуация должна будет выровняться благодаря национальным проектом, таким как «Демография», который предполагает занятость населения, в том числе и молодежи.

У нас в период 90-х была серьезная демографическая яма, когда молодые семьи предпочитали не рожать детей, поэтому мы сейчас пожинаем эти плоды. <...> Думаю, что со временем все это выровняется, но какой-то период времени мы еще будем пожинать плоды прошлого, — пояснила парламентарий.

По словам Бессараб, еще одной причиной становится большое количество незарегистрированных самозанятых. Она отметила, что большое количество молодых людей «находится в неформальном секторе занятости». Чтобы улучшить тенденцию, правительство, Госдума и президент предлагают молодежи ряд социальных гарантий. Депутат уточнила, что вернуть специалистов на рынок планируется благодаря помощи с трудоустройством на первую работы и льготами, которые предполагаются как для сотрудника, так и для работодателя.

Финансовый эксперт Александр Сафонов назвал смертность во время пандемии причиной роста интереса работодателей к сотрудникам старше 50 лет. По его словам, подобная тенденция также сложилась на фоне снижения рождаемости и частичной мобилизации.