В Госдуме озвучили сценарий признания Зеленского «отработанным материалом» Депутат Водолацкий: Запад может признать Зеленского узурпатором власти

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Запад может признать президента Украины Владимира Зеленского «отработанным материалом» и узурпатором власти, когда он перестанет быть нужен Евросоюзу и США для достижения их целей, уверен первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru депутат отметил, что это известный сценарий.

Завтра они примут решение, что Зеленский «отработанный материал». Эти же заявители — ООН и Евросоюз — начнут вопить изо всех углов, что Зеленский узурпировал власть, не провел выборы. Сценарий известный. Человек нужен только для выполнения разовой задачи. Задача будет выполнена — человека не будет. Будет ликвидирован, — пояснил парламентарий.

По мнению Водолацкого, сейчас Зеленский выступает в качестве диктатора на Украине. Как считает депутат, именно в таком статусе он и нужен Западу. Он отметил, что Зеленский прекрасно справляется с продолжением русофобской политики и «уничтожением Украины как государства». В связи с этим всем находящимся под контролем США международным структурам выгодно признавать его в качестве главы государства, уверен парламентарий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что в вопросе легитимности президентства Зеленского после 20 мая Москва исходит из той позиции, которую озвучил глава российского государства Владимир Путин в Китае. Он подчеркнул, что «там было все четко сказано». До этого Путин заявил, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов.