В Госдуме рассказали, кому первым могут повысить зарплаты в России Депутат Бессараб предложила начать повышение зарплат с бюджетников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поставил перед властями масштабную задачу по стимулированию занятости и повышению доходов граждан, в этом направлении предстоит огромная работа, заявила «Радио 1» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Депутат считает, что стоит начать с повышения зарплат в бюджетной сфере, что повлияет на весь рынок труда. Путин ранее заявил, что в 2023 году властям нужно добиться ощутимых результатов по повышению благополучия российских семей.

В этом направлении предстоит огромная работа И важно, что эта работа будет под личным контролем президента. Так можно быть уверенным в ее эффективности. <...> При увеличении заработных плат у бюджетников следующим шагом будет увеличение заработных плат в реальном секторе экономики. Потому что это уже конкурентноспособные зарплаты, — сообщила Бессараб.

Профессор Александр Сафонов при этом назвал повышение зарплат бюджетников далеко не единственной мерой, которая необходима для решения задач, поставленных главой государства. По его мнению, чтобы добиться значительного роста зарплат, нужно менять всю структуру экономики.

Ранее Путин в ходе встречи с рабочими Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей») рассказал, что в России наблюдается тенденция к замедлению инфляции. Так, президент РФ сообщил, что в первом квартале 2023 года предварительно ожидается инфляция около 5%, при этом есть предпосылки к ее дальнейшему снижению.