В Госдуме озвучили метод борьбы с любителями оставить мусор у подъезда Депутат Разворотнева посоветовала сообщать в полицию о мусоре у подъездов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жильцы, которые не доносят бытовой мусор до контейнеров, оставляя его у подъезда, подлежат привлечению к административной ответственности за нарушение санитарных норм и общественного порядка, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат порекомендовала жаловаться на таких граждан в полицию, однако прежде все-таки попытаться с ними поговорить.

Важно зафиксировать момент складирования мусора. Если дом оснащен камерами, то сделать это достаточно легко. Если камер нет, то придется застигнуть человека на месте преступления. Видеосвидетельства соседей будут приняты органами внутренних дел, человеку выпишут административный штраф, — отметила законодатель.

При этом, по ее словам, для начала несознательному соседу стоит указать на неправомерность его действий и предупредить о сообщении в полицию. Если это не подействует, то против «злостного бытового рецидивиста» уже можно привлекать надзорные или правоохранительные органы.

Разворотнева также признала, что если из-за оставляемого возле подъезда мусора в доме заведутся тараканы, наказать виновного будет сложнее. Дело в том, что за обеспечение благоприятных условий проживания в доме, в том числе за своевременную уборку мусора, отвечает управляющая компания.

Органы надзора будут предъявлять претензии управляющей компании, а уже управляющая компания будет подавать в суд и собирать доказательства, что несет ответственность конкретный гражданин. Это долгий путь, и, скорее всего, издержки здесь будут просто несопоставимы с результатом, — рассказала парламентарий.

Ранее в подмосковных Котельниках жильцы дома выбросили пакет с мусором на автомобиль, припаркованный во дворе. В машине выбило лобовое стекло и частично смяло крышу. При этом пакет едва не рухнул на двух молодых людей, проходивших мимо автомобиля.