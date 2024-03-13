В Госдуме озвучили меры защиты от Швеции и Финляндии Депутат Новиков: Россия принимает меры для блокирования угроз с северо-запада

Фото: IMAGO/Minna Raitavuo/Global Look Press

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО лишает их нейтрального статуса по отношению к России, которая теперь вынуждена защищаться, рассказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что в России создают новые военные округа в целях блокирования угроз с северо-запада.

То, что решение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО несет нам прямую угрозу, — очевидно. <...> Они теряют нейтральный статус, находятся вблизи наших границ, и Вооруженные силы НАТО, включая группы быстрого реагирования, могут быть развернуты стремительно, — пояснил депутат.

При этом он не исключил, что новые члены Альянса могут разместить возле границ с Россией не только обычные вооружения, но и более смертоносное оружие. В связи с этим, по словам Новикова, наша страна вынуждена принимать соответствующие меры. В частности, продолжается работа по созданию Московского и Ленинградского военных округов, которые предполагают наличие соответствующей инфраструктуры, системы принятия решений и усиление систем вооружений.

Создаются Московский и Ленинградский военные округа. Это значит, что у округов появляется целевая задача: работать непосредственно на блокирование возможных угроз со стороны северо-запада, — отметил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что российские войска и системы поражения будут размещены на финско-российской границе после вступления Финляндии в НАТО. Глава государства отметил, что до этого у Москвы и Хельсинки были идеальные отношения, у стран не было никаких претензий друг к другу.