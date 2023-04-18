В Госдуме ожидают решения Путина по дополнительным выплатам к 9 Мая Депутат Госдумы Бессараб: решение о дополнительных выплатам к 9 Мая принимает Путин

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что решение о дополнительных выплатах для ветеранов ко Дню Победы 9 мая принимается указом президента РФ. В 2023 году выплаты также будут, отметила она в интервью URA.RU.

Конечно, будут выплаты, уже установленные с соответствующими бюджетами. Давайте дождемся решение президента, потому что обычно указом президента какие-то дополнительные вводятся поощрения для наших ветеранов и тех, кто защищал нашу Родину в период Великой Отечественной войны, — уточнила Бессараб.

По ее словам, поздравлять ветеранов будут государственные органы различного уровня. Регионы уже готовят «и подарки, и празднества», добавила депутат, уточнив, что «ветеранов не обидят».

С 2019 года в России действует программа, по которой ветераны Великой Отечественной войны каждое 9 мая получают 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Воронеже, где действует средний уровень реагирования, пройдет акция «Бессмертный полк», но в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель управления культуры Андрей Харитонов. В прошлом октябре в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в регионе был создан оперативный штаб, а в Воронежской области ввели средний уровень реагирования.