В Госдуме ответили, почему россияне не хотят иметь много детей Депутат Останина: в России мало стимулирующих россиян на многодетность мер

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В России мало социальных мер, стимулирующих россиян на многодетность, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнила, что в РФ всего 173 тысячи семей с пятью детьми. По ее словам, им стоило бы выдавать жилищные сертификаты из федерального бюджета.

Если бы прислушались к предложению коммунистов и выдавали бы семьям с пятью детьми жилищные сертификаты из федерального бюджета. Разве плохо? Или сейчас, например, приняли закон о возвращении налоговых выплат. Но ведь это тоже предполагается в случае, если в семье двое детей. А дальше? То есть у нас пока стимулирующих мер, которые бы мотивировали родителей на многодетность, крайне мало, — высказалась Останина.

По словам депутата, у многих отсутствует уверенность в завтрашнем дне. Парламентарий подчеркнула, что каждый родитель задумывается, сколько детей сможет воспитать. Как отметила Останина, в том числе бесплатным перестало быть и образование: многие предпочитают отдавать детей в частные сады, школьникам необходимо покупать учебники, форму, а также нанимать репетиторов.

В институтах тоже довольно мало бюджетных мест. Материальный капитал выделяется на первого и второго ребенка, а на третьего из государственного бюджета уже не выделяется, как и на четвертого, — добавила депутат.

Профильный комитет Госдумы ранее порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.