В Госдуме ответили, планируется ли повышать пенсионный возраст Депутат Бессараб: в Госдуме не рассматривают повышение пенсионного возраста

Фото: duma.gov.ru

Светлана Бессараб

В Госдуме не рассматривают вопрос повышения пенсионного возраста в России, рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», парламентарий уточнила, что все необходимые изменения уже были приняты и внесены в законодательство.

Нет, нет, ни в коем случае не обсуждается и не поднимается, потому что все необходимые, достаточные изменения в пенсионное законодательство уже введены. У нас сейчас идет переходный период именно к пенсионному возрасту, — пояснила Бессараб.

Также, по ее словам, до 2030 года не планируется повышать требования к трудовому стажу. Депутат напомнила, что сейчас на пенсию могут выйти женщины 58 лет и мужчины 63 лет. Для этого нужно иметь 15 лет трудового стажа и 28 баллов из индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом в 2028 году пенсионный коэффициент при выходе на пенсию должен будет составлять 30 баллов.

Финансовый эксперт Ян Арт ранее заявил, что предположения некоторых аналитиков о возможности отменить пенсии в России как таковые не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики. При этом он отметил, что сегодня в России крайне сложно выстроить адекватную пенсионную систему из-за нестабильности курса рубля, которая обесценивает доходы и труд граждан.