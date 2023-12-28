В Госдуме ответили на вопрос о новой волне мобилизации в 2024 году Депутат Журавлев: новая мобилизация в России не нужна

Фото: МО РФ

Российской армии хватает сил на фронте для выполнения поставленных в рамках СВО задач, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что стране пока не нужна новая волна мобилизации.

Добровольцев, которые подписывают контракты с вооруженными силами, вполне достаточно для ведения боевых действий в нынешнем объеме. И темп их набора вполне устраивает государство. С таким мнением я полностью согласен, вижу, что сил на фронте в данный момент хватает для выполнения всех поставленных командованием задач, — пояснил он.

Ранее стало известно, что более 640 тысяч человек служат в российской армии по контракту. Из материалов Министерства обороны РФ следует, что более 40 тысяч человек приняли участие в специальной военной операции на Украине в составе отрядов БАРС.

До этого в Минобороны рассказали, что число россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Из них 3,6% никогда не служили в армии. По данным ведомства, 33 тысячи призванных на службу лиц прибыли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки. В Минобороны также описали средний портрет мобилизованного гражданина: это мужчина в возрасте 35 лет со средним и средним специальным образованием. Известно, что высшее образование из всех мобилизованных есть у 7% россиян.