В Госдуме ответили на вопрос о «ловушке ВСУ» в зоне СВО Депутат Соболев: слова Сырского о переходе к обороне не являются ловушкой ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Заявление нового главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского о переходе армии к обороне не является ловушкой Киева, это реальное состояние ВСУ на сегодняшний день, высказал мнение в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, скорее всего, украинские войска исчерпали свои наступательные возможности.

Наверное, они (ВСУ. — NEWS.ru) исчерпали свои наступательные возможности, поэтому это не ловушка, это реальное состояние Вооруженных сил Украины. На сегодняшний день наступать они не могут, вот и все, — высказался Соболев.

Депутат также добавил, что ведется работа по восстановлению Вооруженных сил России, в частности, создаются новые соединения, части и объединения, идет подготовка бойцов. Соболев также высказался о ситуации в районе Авдеевки, которую, по его мнению, «давно пора забрать».

Авдеевку, честно говоря, давно пора забрать. Потому что из нее из «Градов» обстреливают центр Донецка, это же недопустимо. Тут надо сосредоточить артиллерию, авиацию и с Авдеевкой решить раз и навсегда. Мы не можем допускать, чтобы обстреливали столицу Донецкой [Народной] Республики, — считает парламентарий.

Ранее Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении России максимальных потерь. Главком ВСУ подчеркнул, что готов оставлять позиции на фронте ради сохранения жизней солдат, потому что они являются «главной ценностью». По его словам, ситуация в зоне боевых действий очень напряженная.