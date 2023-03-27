В Госдуме ответили на вопрос о дате референдума о переименовании Волгограда Совет по переименованию Волгограда пока не определил дату референдума

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, сообщил на встрече с общественниками председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, референдум не будет проводиться и в сентябре в единый день голосования.

Сегодня никакого решения [о референдуме по переименованию] приниматься не будет <...> не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет, — сказал Блошкин.

Ранее 27 марта председатель местного городского Совета ветеранов Александр Струков сообщил, что в Волгограде начали проводить опрос о проведении соответствующего референдума. По его словам, к следующей неделе по итогам опроса будет рассмотрен вопрос уже о начале официального референдума.

1 февраля ВЦИОМ уже проводил подобный опрос. Оказалось, что 67% опрошенных скорее не поддерживают инициативу о переименовании города.

С предложением о переименовании Волгограда в конце января выступил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.