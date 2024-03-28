В Госдуме ответили на слова Шольца о стремлении к миру на Украине Депутат Чепа: веры словам Шольца о стремлении к миру на Украине нет

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Не стоит верить словам канцлера Германии Олафа Шольца о стремлении к миру на Украине, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметил, что на фоне подобных высказываний Запад продолжает говорить о необходимости поставлять ВСУ крылатые ракеты и о возможной отправке собственных войск в зону СВО.

Они говорят, что готовы рассматривать возможность мира у себя, без присутствия России. Но это профанация и двойные стандарты. Под предлогом того, что они «мирные голуби», они говорят о поставках крылатых ракет и отправки войск на Украину. Как это можно совмещать? Так что веры их словам нет, — подчеркнул депутат.

Чепа напомнил, что Россия готова к мирным переговорам и вела их с 2014 года. Со стороны западных стран тем временем были «сплошные ложь и обман», уточнил депутат. По словам парламентария, европейские лидеры выражали готовность к реализации Минских договоренностей, а на деле оказывали помощь Украине в милитаризации.

Шольц ранее заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Он также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий.