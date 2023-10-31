В Госдуме ответили на слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС Депутат ГД Чепа: в требованиях Лукашенко компенсации за БелАЭС нет подоплеки

Фото: president.gov.by

В требованиях президента Белоруссии Александра Лукашенко компенсировать задержку ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) нет никакой политической подоплеки, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий уточнил, что Лукашенко всегда защищает белорусские компании.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос компенсации является корпоративным. По его словам, в первую очередь важно разобраться, по каким причинам задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. Требования Лукашенко депутат назвал нормой, так как президент Белоруссии всегда «вникает в дела хозяйствующих субъектов».

Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. А Лукашенко всегда высказывается, всегда защищает свои предприятия. Это норма для Белоруссии, когда Лукашенко вникает в дела хозяйствующих субъектов. Так всегда происходит, это не ново, он просто пытается так защищать интересы своих компаний, — пояснил Чепа.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия поставила вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Он рассказал, что российская сторона предложила гарантийный срок на пять лет и варианты по цене на свежее ядерное топливо.