В Госдуме ответили на «скотство» Потапа в отношении Заворотнюк Депутат Толмачев: Потап стал олицетворением творческой элиты Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потап и Настя Каменских

Рэпер Потап, высмеявший смерть актрисы Анастасии Заворотнюк, стал олицетворением творческой элиты Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Поступок музыканта он назвал скотством.

Глумление над умершими и погибшими стало отличительным знаком украинской политической и творческой элиты уже давно. Фраза «О мертвых или хорошо, или ничего» — интернациональна. Многие украинцы забыли об этом. А конкретно пассаж Потапа ничем, кроме как скотством, я назвать не могу, — подчеркнул парламентарий.

На странице украинского рэпера Потапа в Instagram (деятельность в РФ запрещена) появилась публикация, в которой он обрадовался смерти российской актрисы и вспомнил, как она якобы высмеивала украинок. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе.

Украинские СМИ обратили внимание на роль Анастасии Заворотнюк в знаменитом сериале «Моя прекрасная няня». По мнению журналистов, в проекте высмеивался образ украинки. Представители СМИ напомнили, как актриса сыграла малообразованную провинциалку из Мариуполя с сильным акцентом, а также пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера.

Позже Потап заявил, что не писал пост, высмеивающий смерть Анастасии Заворотнюк. Музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.