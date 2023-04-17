В Госдуме ответили на решение G7 сохранить санкции Депутат ГД Чепа назвал решение G7 сохранить санкции следствием нежелания признать поражение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Страны G7 приняли решение сохранить антироссийские санкции и продолжить поддерживать Украину из-за нежелания признать поражение, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что Запад и США осознают последствия провала ВСУ в специальной военной операции.

Несмотря на абсолютно очевидный провал их планов, они будут продолжать выполнение своих задумок, потому что они прекрасно понимают, что поражение Украины для них есть не что иное, как их политическое поражение, — отметил парламентарий.

По словам депутата, страны «Большой семерки» продолжат предпринимать попытки сгладить ситуацию и искать возможности, чтобы выйти из нее. Чепа уточнил, что Запад и США вынуждены «лавировать», так как они рассчитывали на другие результаты от принятия антироссийских санкций и поддержки Киева.

Понятно, что они рассчитывали на абсолютно другие результаты, и сегодня они вынуждены каким-то образом лавировать в этой ситуации, — заключил депутат.

Руководители МИД G7 ранее договорились дальше поддерживать Киев и сохранять антироссийские санкции. Главы ведомств также условились продолжать бороться с уклонением от ограничений, а также противодействовать поставкам вооружений РФ третьими государствами.