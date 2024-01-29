В Госдуме ответили на призыв проверить педагогов на финансирование ВСУ Депутат Берулава: разъяснительная работа исключит контакты педагогов с ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школах и вузах следует проводить разъяснительную работу во избежание проявления антироссийских настроений среди педагогов, считает член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава. Так в беседе с NEWS.ru он отреагировал на инцидент с учительницей, которая подожгла два кабинета, а перед этим записала видеообращение в поддержку ВСУ.

Я считаю, что мы должны проводить профилактические, разъяснительные работы в школах и вузах. При этом это должно быть незаметно, на уровне директора, завуча или другого начальства, — сказал Берулава.

Он отметил, что обычные призывы не критиковать Россию вряд ли могут помочь в подобных случаях, так как «запретный плод сладок». По его словам, пока идет специальная военная операция подобные меры помогут избежать ситуаций, когда педагоги становятся фигурантами дела о финансировании ВСУ.

Ранее в Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов подожгла два кабинета. Перед этим женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат. В ходе допроса выяснилось, что она стала жертвой украинских мошенников. Они убедили ее набрать кредитов, а после предложили компенсировать 150 тысяч рублей в обмен на те действия, которые она впоследствии совершила.