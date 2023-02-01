В Госдуме ответили на призыв Литвы выслать российских послов из Европы Депутат Чепа назвал бредом призыв МИД Литвы выслать российских послов из Европы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бредом призыв МИД Литвы выслать российских послов из стран Европы. Литовские власти сами выбрали свой путь, но в будущем они об этом пожалеют, считает депутат. Страдать при этом придется народу Литвы, убежден он.

Тот бред, который нес президент (Науседа. — NEWS.ru), и то, что его поддерживает министерство иностранных дел — об этом остается только сожалеть. Они выбрали свой путь, они долго будут потом об этом жалеть. Но будет страдать от этого литовский народ, — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что прибалтийские страны пытаются разжечь конфронтацию между Россией и Западом стремятся максимально усугубить их отношения. Он напомнил, что страны Прибалтики и Польша оказывают Украине самую большую помощь в соотношении с собственными ВВП и военными возможностями.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что страны Европы должны выслатьпредставителей России, как это ранее уже сделали страны Балтии. Он подчеркнул, что в российских послах больше нет смысла. Глава МИД Литвы подчеркнул, что сегодня все российские диппредставительства — это «институты пропаганды», а не дипломатии.