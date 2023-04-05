В Госдуме ответили на предложение продлить майские выходные Депутат ГД Нилов назвал маловероятным принятие законопроекта о длинных майских выходных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обсуждение идеи о введении длинных майских выходных и коротких новогодних ведется уже давно и пока что ни один из предложенных законопроектов не был принят, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что предложение «Новых людей» маловероятно найдет одобрение и будет принято.

Ничего нового «Новые люди» не предложили, такие идеи озвучиваются не в первый раз, дискуссия идет постоянно. Но нормы как были закреплены в Трудовом кодексе, так и остаются: сейчас там баланс интересов работников, работодателей и правительства, — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что вопрос о выходных должен решаться трехсторонней комиссией. Это связано с тем, что здесь встают вопросы о том, какое давление законопроект может оказать на экономику страны, на получающих сдельную оплату работников, на бюджет и бизнес. Он пояснил, что в предложении партии количество контрольных выходных не изменится, поэтому нельзя назвать законопроект неожиданным и новым.

Универсальный вариант предложил экс-глава партии ЛДПР Владимир Жириновский: сделать обязательные выходные с 1 по 3 января, а с 4 по 8 — добровольные. Тогда человек мог бы сам решить, когда именно ему взять эти дополнительные дни. Но этот законопроект тоже поддержан не был, — заключил Нилов.

В Госдуму ранее внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Авторами инициативы стали депутаты от партии «Новые люди». Предложение при этом предусматривает сокращение новогодней недели на четыре дня.