В Госдуме ответили на план Киева о демилитаризованной зоне до Москвы Депутат Чепа назвал глупостью планы Киева о демилитаризованной зоне до Москвы

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о намерении Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы является очевидной глупостью, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, Данилов не знает ситуацию, которая происходит.

Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление. Я даже не понимаю, на кого он хотел бы повлиять на Западе, чтобы на него обратили внимание, — сказал Чепа.

Ранее Данилов заявил, что демилитаризованная зона будет находиться на российской территории. По его словам, она дотянется также до Санкт-Петербурга. Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от городов РФ. По словам главы государства, это необходимо, чтобы защитить мирное население от обстрелов.

Политолог Александр Перенджиев считает, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной может пройти по реке Днепр. По его мнению, определение какой-то специальной территории вблизи российских границ невозможно из-за атак ВСУ на регионы РФ.