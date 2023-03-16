В Госдуме ответили на обвинения США в некорректности приостановки ДСНВ Депутат ГД Новиков: решение о приостановке участия в ДСНВ принято для безопасности России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) принято для обеспечения безопасности России и ее суверенитета, поэтому не может считаться США некорректным, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с Lenta.ru он отметил, что Москва не разорвала соглашение, а предоставила шанс к нему вернуться на условиях, удовлетворяющих всех участников.

Когда Россия приняла решение о приостановке, она руководствовалась тем, что было бы лучше, чтобы этот договор не был прекращен и уничтожен. Поэтому она не заявила о разрыве соглашения, а, наоборот, дала шанс вернуться к нему, сохраняя основные параметры, но с учетом пожеланий, которые могли бы гарантировать наш национальный суверенитет и долгосрочную международную безопасность, — пояснил парламентарий.

По словам Новикова, «господам из Вашингтона» следует обратить внимание на корректность собственных решений. Он уточнил, что именно США сломали действующую систему договора, так как поставили под угрозу национальную безопасность России. Депутат уточнил, что в таких условиях корректность приостановки участия России в ДСНВ определяется «возможностью или невозможностью решить соответствующие задачи».

Госдепартамент США ранее отказался признать решение России о приостановке участия в ДСНВ. Американское ведомство считает решение Москвы «юридически ошибочным» и подчеркивает, что Россия по-прежнему «связана обязательствами по договору».