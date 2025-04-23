В Госдуме объяснили отказ ЕС признавать Крым российским Депутат Кирьянов счел, что ЕС отказался признать Крым из-за неготовности к миру

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Отказ признавать Крым российским демонстрирует неготовность политиков Евросоюза к миру на сегодняшний день, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он отметил, что такая позиция ЕС отразится на ходе переговоров.

Конечно, повлияет, не должно быть каких-то недосказанностей, если мы действительно хотим зафиксировать ситуацию, которая даст устойчивый мир в Европе, — высказался Кирьянов.

По его мнению, европейцам просто необходимо признать очевидное. Он назвал любое отклонение от таких признаний неготовностью «закрыть эту страницу истории».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась признать Крым российским. Депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал ей изучить историю и восполнить свои пробелы в ней.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее назвал заявление Каи Каллас касаемо Крыма политической слепотой. По его словам, Россия не нуждается в признании своих территорий.