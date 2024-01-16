В Госдуме ответили на идею легально откупаться от армии Депутат ГД Журавлев негативно оценил идею официально откупаться от армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия огромная страна, каждый живущий в ней представитель мужского пола должен уметь ее защищать и нельзя позволять толстосумам откупаться от службы в армии, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отреагировал на инициативу властей Армении позволить гражданам официально освобождать нежелающих служить в армии за денежный взнос.

По информации Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», парламент Армении 16 января во втором чтении принял закон, по которому уклонисты от срочной службы могут освобождаться от ответственности, если им исполнилось 27 лет и они готовы заплатить деньги. При этом было предложено пять вариантов, самый радикальный из которых позволяет заплатить 15 млн драмов (3,2 млн рублей) и полностью освободится от воинской обязанности.

У нас огромная страна, и каждый живущий в ней человек мужского пола должен уметь ее защищать. В Советском Союзе не зря ведь были военные кафедры, через которые пропускали практически всех студентов, учили командовать как минимум взводом. <...> Что касается возможности откупиться, то я и против альтернативных вариантов несения службы, не то что таких уж совсем радикальных и несправедливых вариантов. Мы сформируем неприкасаемую касту толстосумов, способных откупиться от армии, а за них простые ребята, не откосившие от армии, должны воевать в окопах, — заявил Журавлев.

По его мнению, в каждом человеке, независимо от уровня его материальной обеспеченности, следует с детского сада воспитывать «гордость за свою страну и желание бороться за ее интересы с оружием в руках». Тех же, для кого подобные ценности все же окажутся чуждыми, парламентарий предложил сделать «изгоями в обществе» и лишить права занимать государственные и муниципальные должности, а также избираться в депутаты любого уровня.

Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва 2023 года на воинскую службу отправились 130 тысяч человек. Особый упор сделали на укомплектование научных и научно-производственных подразделений — сюда направили около 530 человек, а также спортивных рот, куда попали более 200 человек. В числе последних члены сборной России по олимпийским видам спорта.