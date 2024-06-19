В Госдуме ответили на идею Даванкова создать «электросамокатную полицию» Депутат Арефьев назвал нерациональным создание электросамокатной полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Создание «электросамокатной полиции» в России является нерациональной идеей, считает депутат Госдумы Николай Арефьев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что, если идти по такому пути, нужно отдельно создавать автомобильно-грузовое подразделение, а также пассажирское и пешеходное.

Я считаю, что это совершенно нерациональное предложение. Если по такому пути идти, то надо и пешеходную полицию заводить, и автомобильно-грузовую отдельно, и пассажирскую. У нас есть Госавтоинспекция, как она сегодня называется. Пусть она занимается всеми участниками движения и в любое время года, — уточнил депутат.

Он напомнил, что законы регулируют деятельность Госавтоинспекции. При этом, по словам парламентария, большое количество самокатчиков на дорогах также требует законодательного урегулирования.

А то, что много самокатчиков — это уже вопрос законодательного регулирования. Как им ездить, как их ограничить в скорости движения и езде в целом. Это уже надо какими-то нормативными актами регулировать. А создавать отдельный контрольный орган совершенно не стоит, — заключил Арефьев.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее заявил, что в России необходимо создать надзорное подразделение, которое будет следить за соблюдением самокатчиками ПДД. Свою инициативу о формировании «электросамокатной полиции» он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.