В Госдуме отреагировали на слова Клишаса о запрете помогать призывникам Депутат ГД Картаполов заявил, что запрет юристам помогать призывникам не противоречит Конституции

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправка к законопроекту о военной службе о запрете юристам помогать призывникам в военкоматах не противоречит Конституции РФ. Таким образом в беседе с «Газетой.Ru» он ответил на замечание сенатора Андрея Клишаса. По словам депутата, все решения согласовываются и проверяются на соответствие всем нормам законодательства.

У нас текст полностью согласован и выверен, поэтому беспокойство уважаемого сенатора Клишаса я не знаю, на чем основывается. Это его право, в общем-то, высказывать собственное мнение. Мы же все-таки не можем работать, извините, на коленке, — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что поправку проверили в главном управлении администрации президента и в правовом управлении Госдумы. Картаполов уточнил, что оба ведомства выявили бы нюансы, которые противоречат конституции. Парламентарий добавил, что при написании инициативы комитет не отходил от процедуры подготовки законопроекта: он был внесен, подготовлен, а затем согласован.

Комитет Госдумы по обороне до этого во втором чтении одобрил поправку к законопроекту о военной службе. Она предполагает запрет на юридическую помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. В ответ на это председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что поправку нужно внимательно изучить. По его словам «закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь быть не может, он противоречит Конституции»..

Депутаты Госдумы ранее приняли закон, которым предусматривается, что с 1 января 2024 года на военную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Верхний предел призывного возраста будет сразу повышен с 27 до 30 лет, при этом нижний предел сохранится на прежнем уровне.