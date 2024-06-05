В Госдуме ответили США на идею кредитовать Украину российскими деньгами Депутат Толмачев: скоро англосаксы ограбят всех, кто хранит деньги за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Англосаксы скоро начнут «грабить всех, кто хранит деньги за бугром, а не дома», высказался в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал идею главы Минфина США Джанет Йеллен использовать замороженные российские активы для погашения выданных Украине кредитов.

Недружественные страны ищут пути, как еще изъять наши деньги, но при этом не допустить оттока капитала из других стран. Прокручивать свои дела за чужой счет — это их давнее умение. Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром, — считает Толмачев.

Ранее сообщалось, что Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине займа под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах. По информации зарубежных СМИ, такую меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом намерен использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы передать их Украине.