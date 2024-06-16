В Госдуме ответили, что ждет датские F-16 при передаче самолетов Украине Депутат Шеремет: датские F-16 при передаче их Украине станут целями для ВС РФ

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Истребители F-16 американского производства, которые Дания планирует передать Украине, будут расцениваться Россией как прямое спонсирование терроризма и станут приоритетной целью для военнослужащих, заявил ТАСС член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Он предупредил, что военные самолеты не помогут ВСУ избежать разгрома.

Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру, — заявил Шеремет.

Крымский депутат отметил, что F-16 станут приоритетной целью для российских войск еще на этапе их передачи Украине. Кроме того, это даст ВС РФ основание для ударов по новым базам дислокации.

Ранее в Пентагоне заявили о трудностях в подготовке украинских пилотов, обучающихся полетам на истребителях F-16. В частности, военнослужащие ВСУ «испытывают затруднения из-за уровня знания английского языка при освоении материала и летной программы». На сегодняшний день только восемь пилотов готовы начать обучение.