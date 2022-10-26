В Госдуме отвергли идею резервного пенсионного фонда Депутат Бессараб: на данный момент в резервном пенсионном фонде нет необходимости

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На данный момент нет необходимости создавать резервный пенсионный фонд, сказала в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, действующий фонд справляется со всеми поставленными перед ним задачами, но также решает и другие проблемы. Многие социальные выплаты осуществляются в том числе за счет Пенсионного фонда России.

Фонд вполне справляется. Кроме того, он также выполняет особые задачи по обеспечению самых социально незащищенных слоев населения соответствующими государственными муниципальными услугами. Например, вводится такой институт как универсальное пособие для семей с детками до 17 лет, которые нуждаются в помощи, поддержка беременных женщин и много других социальных гарантий, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что российская пенсионная система имеет достаточно средств. Она уточнила, что отклонение от обеспеченности Пенсионного фонда России составляет 184 млрд рублей, что относительно немного. Вместе с тем Бессараб указала на наличие проблем непосредственно в самом федеральном бюджете, так как на ближайшие три года он дефицитный.

Эксперты РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара ранее предложили создать в России резервный фонд пенсионной системы. По задумке авторов, он должен был стать целевым, а средства должны были расходоваться именно на выплату пенсий в случае форс-мажоров.

Пресс-служба Минтруда ранее сообщила, что с 2025 года ведомство будет в беззаявительном порядке сообщать россиянам о том, что их статус изменился и они стали предпенсионерами. Отмечается, что информирование граждан будет осуществляться через портал госуслуг. В настоящее время соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение.