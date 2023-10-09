В Госдуме отреагировали на желание Галкина воевать за израильскую армию Депутат ГД Шолохов усомнился в искренности Галкина воевать за израильскую армию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в реальности едва ли пойдет воевать за израильскую армию, это «заявление для красного словца», рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, такие люди не нужны России.

Максим Галкин может делать такие заявления, потому что это ему ничем не грозит, не юридически, ни как-либо еще. Так что заявлять он может что угодно, для красного словца. Сомневаюсь, что в реале Максим Галкин пойдет кого-то защищать. Я уже неоднократно говорил, что есть определенная категория людей, которые готовы за деньги говорить что угодно, продолжать вот эти кривляния. Такие люди России определенно не нужны, в нынешней ситуации, я надеюсь, что для всех все станет очевидно по поводу таких личностей, – рассказал Шолохов.

Ранее Максим Галкин в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что он и Алла Пугачева не собираются уезжать из Израиля. Артист отметил, что готов защищать страну с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным. Подписчиков, которые пишут гадости в комментариях к его постам, Галкин считает злыми и малоразвитыми людьми.