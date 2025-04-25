Заявления президента США Дональда Трампа касаемо Крыма не следует считать за официальное признание полуострова российским со стороны Штатов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Белик. При этом, по его мнению, такая позиция отражает трезвую оценку сложившихся геополитических реалий.
Да, слова Трампа пока не являются официальным признанием со стороны США, но это положительный момент для нашей страны. И, разумеется, это хороший знак для российско-американских отношений, демонстрация здравой оценки ситуации со стороны Вашингтона, — высказался Белик.
Он отметил, что, в отличие от некоторых западных политиков, использующих крымский вопрос в спекулятивных целях, позиция Трампа демонстрирует объективный взгляд на ситуацию. Его речь он назвал свидетельством конструктивного подхода Штатов.
Дональд Трамп ранее заявил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский понимает это.