В Госдуме отреагировали на заявления Трампа касаемо Крыма Депутат Белик не счел заявления Трампа о Крыме официальной позицией США

Фото: Bonnie Cash//Global Look Press

Дональд Трамп

Заявления президента США Дональда Трампа касаемо Крыма не следует считать за официальное признание полуострова российским со стороны Штатов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Белик. При этом, по его мнению, такая позиция отражает трезвую оценку сложившихся геополитических реалий.

Да, слова Трампа пока не являются официальным признанием со стороны США, но это положительный момент для нашей страны. И, разумеется, это хороший знак для российско-американских отношений, демонстрация здравой оценки ситуации со стороны Вашингтона, — высказался Белик.

Он отметил, что, в отличие от некоторых западных политиков, использующих крымский вопрос в спекулятивных целях, позиция Трампа демонстрирует объективный взгляд на ситуацию. Его речь он назвал свидетельством конструктивного подхода Штатов.

Дональд Трамп ранее заявил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский понимает это.