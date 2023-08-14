В Госдуме отреагировали на возмущение мэра утопающего Уссурийска Затулин отреагировал на возмущение мэра Уссурийска по поводу помощи от паводков

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска

Решение проблем, с которыми сталкиваются люди — это одна из ключевых задач депутатов, заявил NEWS.ru член нижней палаты парламента Константин Затулин, комментируя возмущения мэра затопленного Уссурийска Евгения Коржа. В то же время он подчеркнул, что партия не занимается строительством плотин.

Депутаты, от какой бы партии они ни были, безусловно, обязаны реагировать на проблемы, которые возникают у людей. И если они могут организовать помощь сами лично или добиться выделения средств, техники, это означает, что они будут этим заниматься. В данном случае, наверное, речь идет о региональной «Единой России», значит они должны отвечать за свои слова, если не отвечают — это плохо. Я бы не брал на себя обязательство от имени «Единой России» строить где-то плотину и мне кажется, что это не совсем дело партии, — сказал Затулин.

Ранее на Приморье обрушился тайфун «Ханун». Из-за сильного шторма прорвало дамбу, которая была построена на реке Раздольной, чтобы защищать Уссурийск от наводнений. Конструкция не выдержала сильного потока воды, в результате чего она хлынула в жилые районы.

Стихийное бедствие затронуло и другие населенные пункты. Села Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи оказались отрезаны от автомобильного сообщения. Власти региона были вынуждены начать спасательную операцию. Об эвакуации людей предупреждали при помощи сирен. Людей доставляли в пункты временного размещения.

На фоне произошедшего в Сети распространилось видео, на котором мэр Уссурийска заявлял об отсутствии помощи из центра. Он также подчеркнул, что реки в регионе находятся в федеральном ведении, и местные власти даже не могут проводить там работы.