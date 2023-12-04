В Госдуме отреагировали на возможное закрытие границы Эстонией Депутат Журова: Россия не будет зеркально отвечать Эстонии на закрытие границы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

В случае закрытия Эстонией границы с Россией зеркального ответа от нашей страны не последует, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, Таллин уже некоторое время намекает на свою готовность в любой момент запретить пересечение рубежа.

Мы обычно такие вещи просто осуждаем, но в ответ не закрываем свои границы. <...> Мы простым людям никакие препоны строить не собираемся. Пусть они понимают, что их политики эти препоны делают, а мы не делаем, — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что Россия, напротив, начинает эксперимент с двухнедельной электронной визой для граждан ряда стран. Депутат также напомнила, что российско-эстонская граница в основном используется в логистических целях. Также ее пересекают в личных целях жители приграничных регионов.

Ранее стало известно, что в Эстонии на КПП в Нарве пограничники начали выдавать следующим в Россию гражданам листовки с предупреждением о возможном закрытии границы. По информации пресс-службы департамента полиции погранохраны прибалтийской республики, людей также предупреждают о возможных проблемах при возвращении домой.