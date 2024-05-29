В Госдуме отреагировали на включение Панина в реестр террористов Депутат Шолохов назвал справедливым включение Панина в реестр террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включение Росфинмониторингом актера Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов является справедливым решением, считает первый заместитель председателя комитеты Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что это было закономерной реакцией на заявления артиста. Парламентарий уточнил, что фильмы с участием Панина подвергать цензуре не стоит, но следует упоминать о его статусе в титрах.

Решение включить Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов — закономерное и справедливое. Цензуре же, думаю, фильмы с его участием нужно подвергать в том смысле, что в титрах необходимо указывать этот его заслуженный статус, — высказался депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что Панин заслужил включение в реестр террористов. Он считает, что у актера просто «уехала кукуха». Продюсер уточнил, что не следит за больными людьми, поскольку не хочет тратить драгоценное время на тех, кто не достоин внимания.

Режиссер Олег Забугорский ранее выразил мнение, что Панин уже стал за границей очередной обедневшей звездой. По его словам, артист «доедает последний хрен без соли», и он такой не единственный. Некоторые звезды при этом, как отметил Забугорский, устроились неплохо, например певица Алла Пугачева.