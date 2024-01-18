В Госдуме отреагировали на видео с избиением щенка подростком в Балаково Бурматов: за издевательства подростка над щенком в Балаково ответят родители

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Ответственность за издевательства подростка над щенком в Балаково, которые попали на видео, будут нести родители несовершеннолетнего, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, им могут назначить наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными сейчас взимаются довольно крупные штрафы — до 100 тысяч рублей. Так как совершивший правонарушение подросток юридически является лицом малолетним, то уголовная ответственность для него не наступит. Однако если факт правонарушения подтвердится правоохранительными органами, то ответственность за совершенное будет распространяться на родителей мальчика. На такие вещи важно реагировать, чтобы ответственность наступала в 100% случаях, — уточнил собеседник.

Бурматов подчеркнул, что у людей, жестоко обращающихся с животными, не должна возникать иллюзия безнаказанности. Депутат отметил, что это заблуждение рождает вседозволенность и ведет к совершению еще более тяжелого правонарушения. Бурматов также обратил внимание, что в его практике были случаи, когда ребенка ставили на учет и с ним работали психологи.

В Сети распространилось видео, на котором подросток из Балаково минут 20 избивал ногами, душил и подвешивал за поводок щенка. Местные жители, ставшие свидетелями происходящего, написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным.

Ранее жительница района Митино на северо-западе Москвы избила маленькую собаку на глазах у ребенка. На снятых соседкой кадрах видно, что женщина взяла пса за шкирку и нанесла несколько ударов по голове, а после буквально швырнула питомца в салон автомобиля.