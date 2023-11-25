В Госдуме отреагировали на угрозы СБУ уничтожить Крымский мост Депутат Новиков: обеспечение безопасности крымчан является задачей России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Обеспечение безопасности крымчан является задачей России, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя угрозы главы СБУ уничтожить Крымский мост. По его словам, российским спецслужбам понадобится бдительность для предотвращения новых атак.

Крымский мост уже являлся объектом атак. Конечно, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать такого рода вещи, — сказал Новиков.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го — и дальше будет «больше сюрпризов». По его словам, Крымский мост «обречен».

Руководитель СБУ рассказал, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). Во время второй атаки были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до сооружения удалось добраться лишь двум.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВСУ могут попытаться снова атаковать Крымский мост. По его мнению, для этого они могут использовать только беспилотники. Эксперт объяснил это тем, что с надводными дронами в осенне-зимний период работать тяжело, а ракет у Украины недостаточно.