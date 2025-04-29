В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Запорожье Депутат Журавлев: Зеленский готов на любые шаги ради сохранения власти

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ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов на любые шаги, в том числе на атаки на мирное население, ради сохранения власти, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, чем ближе возможное заключение мирного соглашения с Россией, тем более жестоко и бесчеловечно будет действовать украинское руководство.

Чем ближе возможное заключение мирного соглашения, тем более жестоко и бесчеловечно будут действовать наши враги. Для киевского режима сейчас нет ничего более значимого, чем сохранение боевых действий. Только этот вариант дает им деньги и поддержку Запада. Если она прекратится, Зеленский немедленно будет отстранен от власти, причем, вполне возможно, собственными же генералами. Поэтому и отдает террористические приказы, с удвоенной силой бьет по мирным жителям, намереваясь сорвать переговоры, — пояснил Журавлев.

Он не исключил, что даже после подписания мирного договора с Россией Украина может продолжить совершать теракты, подобные атаке на автобус в Запорожской области. Депутат подчеркнул, что только сменой руководства в стране можно обеспечить безопасность российских граждан.

Уверен, что такие удары, подобные тому, что случился в Запорожской области, продолжатся и в случае, если мир будет заключен, даже если на бумаге нам дадут гарантии безопасности. Украина обязательно продолжит теракты не только в России, но и по всему миру, преследуя наших граждан, и там в этом откровенно признаются. Если это террористическое государство сохранится хоть в каком-то виде, оно будет нести для нас опасность. Поэтому надо его либо полностью уничтожать, либо, по крайней мере, менять всю верхушку с ее нацистской антироссийской идеологией, устраивать перезагрузку, — резюмировал Журавлев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал школьный автобус. По его словам, один подросток получил ранения. Обстрел произошел рано утром, когда автобус вез детей в школу.