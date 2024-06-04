«Имеет наглость»: в ГД жестко прошлись по США из-за инцидента с Риттером Депутат Толмачев: США ограничивают права своих же граждан

Соединенные Штаты ограничивают права своих же граждан, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Таким образом он прокомментировал то, что экс-разведчика Скотта Риттера, который планировал посетить Россию и принять участие в ПМЭФ-2024, не выпустили из США.

У нас необъяснимая любовь к самобичеванию. Любое наведение порядка мы называем «цензурой» и «ограничением свобод», а если кто-то делает то же самое на Западе, особенно в США, это будет исключительно «наведение порядка». С этой проблемой нам необходимо системно, поступательно бороться и трезво смотреть как на себя, так и на других, — сказал Толмачев.

Парламентарий добавил, что в этом плане «американцы работают нам на руку», бесцеремонно ограничивая свободы своих же граждан. Скотт Риттер стал новым примером этого, отметил Толмачев.

И эта страна имеет наглость называть себя главной демократией мира? — заключил депутат.

Сам Риттер заявил, что произошедшее является запланированной засадой американской администрации. Как считает Риттер, США испугались того, что он планировал сказать на мероприятии. При этом он в любом случае намерен прилететь в Россию, однако поездка состоится позже, чем ожидалось.