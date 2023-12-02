В Госдуме отреагировали на сообщения о тайных переговорах России и Украины Депутат Журавлев призвал ВС России воевать с Украиной до победного конца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России необходимо проводить спецоперацию на Украине до победного конца, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Москва уже «обожглась», заключив с Киевом Минские соглашения и ведя переговоры в Стамбуле, которые Украина использовала для перегруппировки и накопления сил своей армии.

Уверен, что нужно воевать только до победного конца. Если и договариваться, то делать это нужно вовсе не с марионеточным украинским правительством, а с его западными хозяевами. И основа уже есть — это те предложения, что в начале 2021-го направил в НАТО российский президент, настаивая на том, что Блок должен отодвинуться от наших границ, как это было на момент распада Советского Союза. Что же касается Украины, то я считаю, что такой страны и вовсе больше не должно существовать, по крайней мере, в ее нынешнем виде, — сказал он.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с Россией.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.