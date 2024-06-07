В Госдуме отреагировали на назначение Машкова директором «Современника» Драпеко назвала хорошим знаком назначение Машкова директором «Современника»

Фото: Александр Савельев/Росконгресс

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru назвала хорошим знаком назначение актера Владимира Машкова директором театра «Современник». Парламентарий подчеркнула, что он чрезвычайно интересный и яркий деятель культуры. Депутат считает, что будет интересно наблюдать за трансформацией театра под влиянием Машкова.

Я очень рада за театр «Современник». Я считаю, что Машков чрезвычайно любопытный, интересный, яркий деятель культуры, совершенно замечательная личность. Будет очень интересно, как будет трансформироваться театр под его влиянием. Я считаю, это хороший знак, — высказалась Драпеко.

О назначении Машкова новым директором «Современника» ранее сообщило правительство Москвы. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры был назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев до этого сообщил, что культурные учреждения готовят большой проект, посвященный памяти композитора Игоря Стравинского. Он отметил, что Стравинский — значимая фигура в мире искусства и великий композитор, однако не все об этом знают.