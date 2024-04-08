В Госдуме отреагировали на слова президента Финляндии о мире на Украине Депутат Новиков: слова главы Финляндии о мире соответствуют настрою НАТО

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Александр Стубб

Слова президента Финляндии Александра Стубба о возможности добиться мира на Украине исключительно военным путем соответствуют настроению НАТО, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментируя заявления Стубба Lenta.ru, парламентарий уточнил, что Альянс настроен применять любые средства для сдерживания России.

[Заявление Стубба] идет в русле общенатовской политики, где действует логика: все средства хороши для сдерживания России, если для этого потребуется война на Украине, то пусть она идет как можно дольше. Когда люди выстраивают свою политику в такой концепции, достигать договоренностей чрезвычайно тяжело, — пояснил Новиков.

По его словам, достичь мира путем переговоров действительно трудно, так как президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, запрещающий подобное разрешение конфликта. Парламентарий уточнил, что готовность Киева вступить в НАТО свидетельствует о милитаристской идеологии государства.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что продолжение боевых действий на Украине — единственный способ добиться мира в текущем конфликте. По его словам, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.