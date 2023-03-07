В Госдуме отреагировали на слова Познера о лживых журналистах Депутат Вассерман: никто давно не питает иллюзий насчет Познера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер

Никто давно не питает иллюзий насчет телеведущего Владимира Познера, поэтому его заявления о лживых журналистах получились довольно показательными, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Если бы он не прервал такими словами свое молчание, которое хранил с начала спецоперации, он мог бы остаться в памяти людей как осмотрительный и изворотливый человек, отметил парламентарий.

Я думаю, если бы Познер и дальше молчал, он остался бы в общей памяти как человек осмотрительный и изворотливый. Очевидно, ему такая репутация не понравилась или же не понравилась кому-то из тех, кто контролирует политику зоны его нынешнего проживания. В конце концов, особых иллюзий по его поводу уже давно никто из исследователей не питал. Как говорится, теперь пусть с этим живет, — заявил Вассерман.

Также депутат напомнил, что Петр I распорядился «говорить не по писанному, но только своими словами, дабы дурь каждого всем была видна». Он пояснил, что заявления Познера как раз и являются демонстрацией его «дури».

Познер ранее заявил, что ему стыдно за представителей своей профессии, которые занимаются искажением реальной картины событий. В ходе выступления на конференции Ubiquity University, прошедшей 27 февраля, он подчеркнул, что лживые журналисты, распространяющие пропаганду в худшем смысле этого слова, попадут в ад.

После начала спецоперации Познер воздерживался от комментариев о происходящих событиях. В феврале 2023 года телеведущий, который до начала СВО вел программу на Первом канале, подчеркнул, что уже не относит себя ни к какому СМИ.