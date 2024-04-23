В Госдуме отреагировали на решение Украины «дерусифицировать» города Депутат Говырин: на Украине готовят «зеленую улицу» для западных колонистов

Фото: Верховная рада Украины

Переименование городов и поселков на Украине в Новый Париж и Шампань выглядит как подготовка «зеленой улицы» для колонистов Запада, иностранных наемников и военачальников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Таким образом парламентарий прокомментировал законопроект о «дерусификации» городов и поселков, который внесли в Раду.

Мотив переименования поселков и городов в Новый Париж и Шампань выглядит не иначе, как подготовка «зеленой улицы» для колонистов, в том числе в лице иностранных наемников и военачальников. Там и немецкие названия новые есть, их пытаются подкрепить и оправдать разными небылицами якобы из истории украинской государственности, — констатировал Говырин.

Он убежден, что переименование городов является не возрождением национальной памяти, но плодом работы некоего института, который некогда создал экс-президент Украины Виктор Ющенко, где занимались опровержением участия украинских националистов в холокосте на территории страны. По его словам, с участием Верховной рады этот институт продолжает заниматься написанием новой истории Украины, чтобы окончательно запутать простых людей и полностью отвлечь от реальных проблем.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании 336 населенных пунктов и семи районов. Инициатива предлагает переименовать закарпатское Пушкино в Межлесье, одесскую Надеждовку — в Шампань, село Роща — в Новый Париж, а город Южное — в Порт-Анненталь.