В Госдуме отреагировали на решение НАТО продлить полномочия Столтенберга Депутат ГД Журова: НАТО продлила полномочия Столтенберга из-за нежелания «менять коней на переправе»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Йенс Столтенберг

НАТО решила продлить полномочия действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год в связи с нежеланием «менять коней на переправе», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнула, что Североатлантическому альянсу не захотелось посвящать во внутренние договоренности еще одного человека.

Видимо, в НАТО решили, что в такой ситуации не стоит менять коней на переправе, нужен человек «в теме». Это их понимание того, кто должен руководить организацией. Понятно, что есть и определенные договоренности, о секретности в том числе, — пояснила депутат.

Журова отметила, что политика, которую проводит НАТО в отношении России, противоречит интересам Москвы. По ее словам, Столтенберга за время, которое занимает свой пост, ни разу не отозвался о России положительно. Парламентарий назвала политику НАТО «предвзятой, ангажированной и русофобной».

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Он занимает эту должность с 1 октября 2014 года.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее рассказал, что НАТО не собирается менять Столтенберга, потому что должность генсека Альянса является студенческой. По словам сенатора, Столтенберг не определяет политику НАТО.