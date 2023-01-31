В Госдуме отреагировали на призыв Литвы перейти красные линии Депутат Чепа назвал провокацией призыв президента Литвы Науседы перейти красные линии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Призыв президента Литвы Гитанаса Науседы переступать красные линии в вопросе поставок вооружения Украине является провокацией, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он призвал принять жесткие меры экономического характера в отношении Литвы. По словам парламентарий, позиция таких политиков никогда не будет приемлемой, а отвечать за подобные высказывания они должны будут в течение многих лет.

Понятно, что они ничего сами сделать не могут, и единственное, что пытаются делать, это организовывать всевозможные провокации. Мы понимаем, кто какие занимает позиции в этом конфликте, поэтому естественно будем реагировать, будем впоследствии принимать по ним решения, — заявил Чепа.

Науседа ранее призвал западные страны отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. По его мнению, страны Запада уже переступили множество красных линий.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Украине истребители F-16 исключительно в координации с НАТО. По словам политика, подобный вопрос уже вставал при передаче истребителей МиГ украинским войскам. Моравецкий отметил, что поставки воздушной техники будут согласовываться со странами — членами Альянса.