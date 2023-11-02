В Госдуме отреагировали на предложение Армении обойти Римский статут Депутат ГД Чепа призвал Армению не искать способы обхода Римского статута

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России следует ознакомиться с предложением Армении по соглашению для обхода требований Римского статута МУС, но не искать такие способы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, нужно принять позицию Еревана, уже ратифицировавшего Римский статут.

Я считаю, что надо не искать попытки обхода этого Римского статута, а нужно его не признавать и не следовать никаким его пунктам. Это в первую очередь. С этим предложением нужно ознакомиться и дальше принимать то, что армянская сторона уже сделала, — сказал Чепа.

Ранее вице-спикер парламента Армении, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акоп Аршакян заявил, что республика предлагала России подписать межгосударственное соглашение, чтобы обойти требования МУС. По его словам, Армения сделала предложение за несколько месяцев до ратификации Римского статута, чтобы это не повлияло на двусторонние отношения, но не получила ответа.

Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС 3 октября, за проголосовали 60 депутатов, против — 22, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали заседание и не участвовали в голосовании. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута 13 октября.