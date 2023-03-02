В Госдуме отреагировали на планы национализации СП-2 Германией Депутат Чепа: национализация СП-2 Германией приведет к дальнейшим нарушениям международных норм

Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Национализация Германией «Северного потока — 2» чревата дальнейшим нарушением международных норм и правил со стороны Запада, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предложение депутата Европарламента Морица Гернера. Он считает, что подобные меры вызовут разрушение сложившихся в мире экономических устоев.

Все это очень чревато дальнейшими разрушениями сложившихся в мире экономических устоев, и люди просто не понимают, к каким последствиям все это может привести в дальнейшем — заявил Чепа.

Депутат добавил, что многие западные политики предлагают неправомерные действия в отношении России. По его мнению, это связано с тем, что ранее на Западе допустили заморозку российских активов.

Депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер ранее предложил рассмотреть возможность национализации Берлином «Северного потока — 2».

Также ранее сообщалось, что правительство ФРГ хочет использовать оставшиеся после строительства «Северного потока — 2» компоненты для создания трубопровода, который должен соединить терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны. По информации СМИ, Берлин ведет переговоры с компанией Nord Stream 2 AG о покупке более трех тысяч ранее не использовавшихся труб.