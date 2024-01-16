В Госдуме возмутились выдворением Латвией незрячей российской пенсионерки Депутат Бутина: депортацией незрячей россиянки Латвия нарушает права человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение латвийских властей выдворить из страны 72-летнюю незрячую российскую пенсионерку за незнание языка является вопиющим нарушением прав человека, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Депутат подчеркнула, что Россия готова помочь соотечественнице.

Это вопиющий факт нарушения прав человека, о которых так твердит Запад. Это совершенно возмутительно. <...> Своих мы не бросим и примем каждого. Наша страна давно приняла такое решение. Мы помогаем нашим соотечественникам, об этом неоднократно говорил наш президент, — сказала законодатель.

Она добавила, что готова лично помочь пенсионерке в случае обращения родственников.

Как отмечает издание, пенсионерка начала собирать документы для продления вида на жительство в Латвии еще в декабре 2022 года. При этом вовремя получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку она не смогла из-за очередей, затянувших процесс до ноября 2023 года. В результате Инвалид по зрению не набрала необходимое количество баллов по чтению и письму.

Ранее из Латвии принудительно депортировали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Он рассказывал, что был официально освобожден от сдачи экзамена по латышскому языку из-за возраста. Остальные документы на продление ВНЖ в республике он оформил, но тем не менее его принудили к отъезду с запретом на возвращение.